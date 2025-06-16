お笑いタレント横澤夏子（34）が15日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。第2子妊娠中に、仕事のオファーを断ったことがあると打ち明けた。MC山崎育三郎（39）から「子育てもしながらお仕事もされてる中で、両立の難しさみたいなのを感じる瞬間はありますか？」と質問された横澤は「めちゃくちゃあります。今はだいたい、日中の保育園に預けている時間でお仕事しようって感じでやってるんですけど『そ