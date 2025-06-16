AlbaLinkは6月16日、「QOL(生活の質)が下がる家の特徴」についての調査結果を発表した。調査は2025年5月27日〜6月4日、全国の男女500人を対象にインターネットで行われた。○QOLが下がる家の特徴QOLが下がる家の特徴全国の男女500人に、住んでみて実感した「QOL(生活の質)が下がる家の特徴」を聞いたところ、1位は「日当たりが悪い(21.2%)」だった。2位「断熱性能が低い(12.8%)」、3位「壁が薄い(12.6%)」と続く。建物そのものの「