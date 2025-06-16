佐賀県警は16日、ふるさと納税の一括管理業務委託の審査に関し、不正行為をした見返りに現金10万円を受け取ったとして、加重収賄の疑いで同県大町町農林建設課副課長の男（60）を、贈賄の疑いで会社役員の男（67）を逮捕した。