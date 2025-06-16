J2V・ファーレン長崎は16日、下平輶宏監督（53）との契約を解除し、後任に高木琢也代表取締役兼C.R.O（57）が就任すると発表した。22日のロアッソ熊本戦から指揮を執る予定。村上佑介コーチ（41）の退任も合わせて発表した。昨年10月に新本拠地「ピーススタジアム」が開業した長崎はJ2優勝とJ1昇格を目標に掲げるが、15日のホーム大宮戦も3―3で引き分け。シーズン前半戦を終えて7勝7分け5敗の勝ち点28で8位に甘んじ、