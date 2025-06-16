中東メディアが「ショウヘイ・オオタニ」に沸いた――。ドジャース大谷翔平投手（３０）が１６日（日本時間１７日）に本拠地ドジャースタジアムで行われるパドレス戦で１〜２イニングながら先発投手として登板することが決定。そのニュースに関し、カタールを拠点とする中東衛星放送局「アルジャジーラ」（電子版）が報じた。折しも中東ではガザ地区の軍事衝突、イスラエルイランの対立が激化しており、同メディアもこうし