太平洋高気圧 勢力を強める 関東地方は、あす１７日（火）から【６月とは思えない ”厳しすぎる暑さ”】となりそうです。 《》、《》、《》は画像で掲載しています。 １７日（火）予想最高気温〈多くの地点で３５℃以上〉 ３７℃）群馬県高崎市 など６地点 ３６℃）東京都府中市 など４地点 ３５℃）東京都練馬区・八王子市 など１３地点 東京都心でも、きょうより２℃高い３４℃の予想です。 【熱中症警戒アラー
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