出荷が始まった「はなよめ」 岡山県倉敷市で露地栽培の桃の出荷が始まりました。 倉敷市のJA晴れの国岡山玉島北ピーチセンターでは、露地桃の初出荷を祝うセレモニーが開かれました。 出荷が始まったのは早生品種の桃、「はなよめ」です。岡山県産の露地栽培のモモでは最も早く市場に出回る品種で、小ぶりで糖度が高いのが特徴です。 JA晴れの国岡山によりますと2025年は適度な雨が降り順調