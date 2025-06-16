中国・深センのオーディオブランドであるQuestyle Japanは、日本市場での本格的な事業展開を発表した。5月30日にはBluetoothトランスミッター「QCC Dongle Pro」を先行発売しており、6月27日には「QCC Dongle」などを発売。今後はブランドの現行製品ラインナップを順次国内展開していく。 取扱店舗は、e☆イヤホン、フジヤエービック、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、Amazon(正規販売店舗ストア名：Questyle