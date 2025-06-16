JR九州では、2025年2月から「寺社」をテーマにした九州巡りの企画を展開しており、駅周辺のにぎわい創出や地域の魅力発信をめざしています。2025年6月13日（金）からは、『ぶらり大村線 寺社めぐりきっぷ』を期間限定で販売しています。このきっぷは、6月13日（金）〜10月30日（木）で販売され、利用は10月31日（金）まで可能です。長崎〜佐世保間の普通・快速列車の普通自由席が乗り降り自由となるうえ、対象の寺社で特別御朱印が