■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月１６日１４４円１７～２０銭（△０．３８） ０６月１３日１４３円７９～８０銭（▼０．０８） ０６月１２日１４３円８７～８８銭（▼１．２５） ０６月１１日１４５円１２～１４銭（△０．３８） ０６月１０日１４４円７