日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４４円１７～２０銭と前週末に比べ３８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６６円９４～９８銭と同１円０９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５７８～８０ドルと同０．００４４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS