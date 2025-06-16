【モデルプレス＝2025/06/16】6月7日に福岡県・ みずほPayPayドーム福岡にて音楽フェスティバル「STONE MARKET Presents MUSIC CIRCUS FUKUOKA partner with SoftBank HAWKS」が開催。ここでは、会場のレポートを届ける。【写真】みずほPayPayドーム福岡で土下座をするレペゼンDJ社長◆「MUSIC CIRCUS FUKUOKA」開催オールナイトで開催された本公演は、音楽を中心に、ファッションやアーバンスポーツなど多彩なコンテンツを融合さ