あす（17日）、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、千葉県など4県6地域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。千葉県と、奄美地方を除く鹿児島県に「熱中症警戒アラート」が発表されるのは今年初めてです。環境省と気象庁は、あす、千葉県、和歌山県、鹿児島県、沖縄県の本島地方と大東島地方では「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されると