16日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝144円27銭前後と、午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝167円03銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース