【TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる」第12話あらすじ＆場面カット】 6月16日 公開 TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる」第12話のあらすじと場面カットが先行公開された。 「片田舎のおっさん、剣聖になる」は小説投稿サイト「小説家になろう」にて展開されている佐賀崎しげる氏の小説を原作とした作品。 今回公開された第12話「片田舎のおっさん、剣聖と呼ばれる」の場面カ