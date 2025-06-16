中国・湖南省で花火工場が爆発し、2人が行方不明です。【映像】爆発する瞬間地元メディアによりますと、16日午前8時半ごろ、湖南省の花火工場で大きな爆発がありました。この爆発で2人が行方不明、9人が病院に搬送されています。この工場は、これまで何度も安全基準違反で行政処分を受けていたということです。（ANNニュース）