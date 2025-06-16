高校ラグビーの結果です。岩手で行われていた東北大会は、15日、決勝が行われ、秋田工業が、大会5連覇を果たしました。秋田工業は、決勝で、岩手の黒沢尻北を29対5で破り、優勝しました。大会5連覇です。秋田工業は、このチームでは、去年9月から、県大会と東北大会で負けなしです。インターハイのないラグビー、このあと、秋田工業をはじめ各チームは、4か月後に始まる花園予選に向け、強化を図り