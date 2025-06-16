１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比３８銭円安・ドル高の１ドル＝１４４円１７〜２０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円０９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６６円９４〜９８銭で大方の取引を終えた。