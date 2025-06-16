モデルでタレントの森泉（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女が7歳の誕生日を迎えたことを報告し、横顔がチラリとのぞく近影を公開した。【写真】「可愛すぎる」「大きくなったね」“横顔チラリ”7歳迎えた森泉の長女「Happy birthday my princess」と祝福し、長女の写真をアップ。淡いブルーのシンデレラ風ドレス姿で頭にはティアラを着け、まさにプリンセスのようにおめかししている。コメント欄には「娘さんハ