《今日は福島出張。南相馬市、二本松市、福島市ではコメ農家の皆さんと意見交換することができました》6月15日、福島県を訪れた小泉進次郎農林水産相。県内の複数の地域で漁業、農業の現場を視察した。その様子を、SNSで冒頭のコメントとともに紹介したのだが、なぜか批判が集まっている。「福島を訪問した小泉農水相の大きな目的は、随意契約による備蓄米放出で、コメの小売り価格が下落していることに対する農家の不安などを払