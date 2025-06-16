期待されていた人気俳優2人が、たった2秒と10秒しか出演しなかったのだが、どうしても永野芽郁のスキャンダルの影響が気になってしまい……。6月15日（日）に阿部寛主演の日曜劇場『キャスター』（TBS系）最終話（第10話）が放送された。架空の報道番組「ニュースゲート」を舞台に、新キャスターとして抜擢された進藤壮一（阿部）が、闇に葬られた真実を追求し、悪を裁いていくという社会派エンターテインメント。永野芽郁