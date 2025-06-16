実写版『リロ＆スティッチ』の進撃を止めたのは、同じく人気アニメーション映画の実写化作品だった。6月13日～15日の北米映画週末ランキングは、実写版『ヒックとドラゴン』が初登場No.1を獲得。3日間で事前の予想を上回る8300万ドルを稼ぎ出した。 参考：実写版『ヒックとドラゴン』9月5日公開決定壮大な冒険を予感させるティザービジュアルも 原作はドリームワークス・アニメーショ