¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Éã¤ÎÆü¤Ë¡ÖºÇ°­¤ÎÉã¡×Áü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÉã¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÉã¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Éã¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Éã¤¬1ÅÙ¤âÇï¼ê¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥á¡¼¥ë¤òÍ­µÈ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Çï¼ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À