突然の発表ケリングへ転身？フランスの自動車大手ルノー・グループの最高経営責任者（CEO）であるルカ・デ・メオ氏が辞任を発表した。高級ブランドのグッチやイヴ・サンローランなどを所有する企業の経営を引き継ぐとの報道もある。イタリア出身のデ・メオ氏（58歳）は、5年前にスペインのセアト・クプラからルノーに移籍し、『Renaulution』と呼ばれる事業計画をいち早く立ち上げ、新型のEVおよびSUVの投入、アルピーヌの高性能