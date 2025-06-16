酒造りの魅力を発信するイベントで、鏡開きをする関係者＝16日午後、大阪市此花区の夢洲2024年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に日本の「伝統的酒造り」が登録されたことを記念し、大阪国税局が16日、大阪・関西万博会場で酒造りの魅力を発信するイベントを開いた。関西2府4県の酒蔵、酒造家が参加し、今月28日まで開催する。「酒造り技術の保存会」会長で小西酒造（兵庫県伊丹市）15代当主の小西新右衛門さ