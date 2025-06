暗闇で猫の毛色を見分けることはできるだろうか。明るい場所では黒や白、縞模様の違いがはっきりしていても、光が消えればすべては灰色にしか見えなくなる。【こちらも】「猫も王様を見てよい」とは? 猫にまつわる英語イディオム (10)英語には、まさにそんな光景をそのまま比喩に取り込んだことわざがある。それが今回取り上げる、「all cats are grey in the dark」という表現だ。■All cats are grey in the dark「all cat