½÷Í¥½½¼ë¹¬Âå¡Ê82¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½½¼ë¤Ï¼ñÌ£¤Î¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢°¦¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·»Ëå¤â³§¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£3ÂåÌÜ¤Ç¤¹¼Æ¸¤¤Î¡£º£Ç¯¤Î10·î¤Ç11ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¤­¤é¤é¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ1¿Í¤À¤È¡¢ÆÈ¤ê¸À¤Ð¤Ã¤«¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±