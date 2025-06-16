ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç°§»¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÃÏÍºÊå¤ÈÆ±¤¸°¦¾Î¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿?¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó?¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÃÏ¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¹¥ÀÄÇ¯¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ÇÁá°ðÅÄ¼Â¶È¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿?¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò?¤³¤ÈºØÆ£Í¤¼ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£ºØÆ£¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÏÃ