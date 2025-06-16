農林水産省は１６日、コメのできばえの目安となり、毎年秋に発表する「作況指数」を２０２５年産米から廃止すると発表した。気候変動により、過去３０年の傾向を踏まえた収量との比較では作況指数が高くなりがちだったことから、約７０年間続いた統計を見直す。小泉農相は、収穫量調査の精度を上げる方針を示した。総務省の承認を経て調査内容を変更する見通し。作況指数は１９５６年から現行の形で公表されている。農水省が毎