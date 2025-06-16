記者会見する林官房長官＝16日午前、首相官邸林芳正官房長官は16日の記者会見で、石破茂首相が物価高対策として表明した国民1人当たり2万円の給付金について、年間の食費にかかる消費税負担額を念頭に置いて算出したと説明した。「政府の家計調査を基にすると、1人2万円程度とされる」と述べた。首相（自民党総裁）は13日、参院選公約に国民1人当たり一律2万円の給付を盛り込むよう自民幹部に指示した。18歳以下の子どもと、低