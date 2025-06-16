旅客機墜落事故で犠牲になったハーディク・アバイヤさん（左）とビブティ・パテルさん（親族のアニルさん提供、共同）【アーメダバード共同】インド西部グジャラート州アーメダバードで12日に起きたエア・インディア機墜落事故は、婚約して間もない2人の命も奪った。女性側の両親にあいさつするため、居住する英国から故郷のインドへ。新生活に期待を膨らませ、英国に戻るところで運命が暗転した。女性はグジャラート州出身の