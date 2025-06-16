香港エクスプレス航空は、香港〜清州・大邱線を開設した。香港〜清州線を6月5日から週4往復、香港〜大邱線を6月6日から週3往復をそれぞれ運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。新路線の開設を記念して、世界的に人気のキャラクター「JOGUMAN」とタッグを組み、「JOGUMAN meets HK Express GOTTA GO YOUR WAY」をテーマにした特別なグッズコレクションを展開する。機内やキャセイショップで販売する。これにより、韓国の就