大阪府警本部大阪府警は16日、大阪・関西万博の警備担当だった府警第2機動隊の男性巡査長（28）が、夢洲（大阪市此花区）の会場付近で駐車中の警察車両内で拳銃を誤射したと発表した。現場は関係者以外が立ち入りができない場所で、けが人はいなかった。府警によると、15日午後7時ごろ、勤務交代のため巡査長が装備していた拳銃をケースに収納しようとした際、誤って引き金を引き、実弾1発が下に向かって発射された。座席に穴