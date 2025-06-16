JRAは16日、大阪市のアクア堂島NBFタワーで関西定例会見を開き、夏の中京開催（7月26日〜8月31日）の暑熱対策を発表した。地下馬道に35台の天井扇風機、下見所に4台のトルネード式ミストファンを新設し、厩舎地区の馬体冷却シャワーには日除けを設置する予定。厩舎のエアコンは室外機への冷却素材貼付による空調効率改善を図る。ファン向けの設備としてサイレンススズカ広場付近に100人程度が入れる空調付きテントを2張り、10
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