アミューズメント施設「GiGO」(ギーゴ)が、2025年6月21日(土)・22日(日)に東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で、ブランド初となる主催イベント「GiGO EXPO ZERO」を開催。【画像】6月21日(土)にはGOODSMILE RACING×レーシングミクサポーターズの新企画を発表！本イベントは、アニメ・ゲーム・アーティスト・VTuberなど多彩なジャンルのコンテンツが集結し、“観て、体験して、買って楽しめる”体験型エンタメイベントとして企画さ