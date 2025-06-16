アップルCEOティム・クック氏に、自身が開発したSwift Student Challenge受賞アプリを紹介する濱本太輝氏（写真：アップル）【写真で見る】WWDC25基調講演で挨拶に立つティム・クックCEO。Swift Student Challengeの受賞者も招待され、舞台に向かって左側の最前列でイベントに参加していたアップルの現在の価値で注目すべき優位性は、アプリ開発者コミュニティだ。そのことは、現在のiPhoneを見るとすぐにわかる。創造力あふれるア