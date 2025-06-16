15日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀と元女子日本代表の迫田さおりさんが、滋賀県でバレーボール教室を実施したことを報告した。 迫田さんは、2006年に東レアローズ（現・東レ滋賀）に入団。2010年に女子日本代表に登録されると数々の世界大会に出場し、2012年ロンドンオリンピック（五輪）での銅メダル獲得や、2016年リオ五輪の5位入賞にも貢献した。2017年に現