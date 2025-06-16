お笑いコンビ・藤崎マーケットのトキが１６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。父親が備蓄米報道に激怒。なだめるために飛ばしたギャグも効果がなかったことを明かした。トキは久々に大阪の実家に帰り、父親と酒を飲んだ。その際に「テレビを観ながらダラダラと会話をしていたのだが『備蓄米』の報道が画面に映るや、俄かに憤慨する親父」と、父親が国の米政策に怒り心頭となったという。その怒りはなかなか収まらなかったとい