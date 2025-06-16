「数日前、子猫を保護しました元気よく鳴きながら『お母さーん！お母さーん！』道端で叫んでいる子を発見」【写真】手術し、ギプス姿の子猫道端で子猫を保護したことを、千葉県我孫子市内で猫のTNR（Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す）や保護・譲渡活動を「ねこ友会」さん（@nekotomokai_abk）がInstagramで報告。同会によると、メンバーが車を運転中、道端に猫らしき姿を一瞬見かけ、引き返したと