吉沢亮（31）の主演映画「国宝」（李相日監督）が、6日の初日から15日までの10日間で興行収入（興収）11億円を突破した。配給の東宝が16日、発表した。興収11億9000万円、動員85万人を突破した。「国宝」は作家・吉田修一氏の同名小説の映画化作品。吉沢は任侠（にんきょう）の一門に生まれながらも歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生をささげた主人公・立花喜久雄の50年を、少年期を演じた黒川想矢（15）と演じ上げた。抗