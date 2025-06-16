【新華社北京6月16日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は16日午前、特別機で北京を出発した。カザフスタンのトカエフ大統領の招きに応じ、同国の首都アスタナで開かれる第2回中国・中央アジアサミットに出席する。