【Amazon：Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2】 6月16日再開 価格：6,980円 Amazonにて、「Samsung microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2」が販売再開している。価格は6,980円。 今回6月16日14時35分ごろの時点で、Samsung製の「microSD Express Card 256GB」が販売再開しており、カートに入ることが確認できた。 なお購入す