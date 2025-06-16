俳優・役所広司（69）が16日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）の会場内でユニクロ『PEACE FOR ALL』プロジェクトの記者会見に出席し、元メジャーリーガー・イチロー氏（51）との驚きの愛犬エピソードを明らかにした。【全身ショット】ジャケットを広げTシャツを笑顔でみせる役所広司役所やイチロー氏らが、ユニクロのTシャツ「UT」を通じ、平和のためにアクションする『PEACE FOR ALL』プロジェクトに新たにコラボレーターとして