東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 新築住宅販売価格（5月）10:30 結果-0.22%前回-0.12%（前月比) 中古住宅販売価格（5月）10:30 結果-0.50%前回-0.41%（前月比) 不動産投資（5月）11:00 結果-10.7% 予想-10.5%前回-10.3%（年初来・前年比） 小売売上高（5月）11:00 結果6.4% 予想4.9%前回5.1%（前年比) 鉱工業生産指数（5月）11:00 結果5.8%