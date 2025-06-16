¢£»ûÀ¾¤Ï6·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ûÀ¾Âó¿Í¤Î»£±Æ¤ËÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①② ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Ètimelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð±é¤·¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 6·î15Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡£Æ»»Þ¤Ï¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È»ÖË¾¤Î¿·ÊÆAD¡¦ËÜ¶¶Íª²ð