TBS浦野芽良（かいら）アナウンサー（23）が15日、インスタグラムを更新。父の日にニュージーランド人の父に感謝した。「Happy Father’s Dayいつもありがとう」とつづり、幼少期や新生児の頃など、父とのツーショットを複数枚アップした。浦野アナの投稿に対し「あら、男前なお父様ですね〜」「パパかっこいいです」「優しいそうなお父さん」「007かと思った」などと書き込まれていた。父はニュージーランド人、母は日本人の浦