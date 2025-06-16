生活道路のイメージ。(c)Masaharu Shirosuna - stock.adobe.com 生活道路の制限速度が引き下げに！ センターラインや中央分離帯のない道路かつ、道幅5.5m未満の道路が生活道路の目安となります。(c)Masaharu Shirosuna - stock.adobe.com 2026年9月施行予定の「道路交通法施行令の一部を改正する政令」により、生活道路の法定速度が大きく引き下げられます。「生活道路」とは、一般的に、住宅地や商業地など地域