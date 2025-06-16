★自宅でお試しリポート★出演者たちが有効活用できると思った商品を自宅に持ち帰り、実際に使ってリポートする企画！今回は、『＠FROZEN』をご紹介いたします！【出演者】山本純子（冷凍食品ジャーナリスト）・西村真二（コットン）辺見えみり・NANA（MAX）・小島奈津子【今回ご紹介した商品】?（うどん本陣山田家）冷凍讃岐かきあげうどん４９５円?（カンテボーレ）低温長時間熟成バゲット３５４円?（Z's MENU）リブ