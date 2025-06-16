バンダイから、家庭用ゲーム機「PlayStation」の歴代コントローラーをミニチュア化したカプセルトイ「PlayStation ゲームスタート! サウンドコレクション」が、全国のガシャポン自販機シリーズにて2025年6月第2週より順次発売されました。価格は1回500円（税込）で、全5種類の展開です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、PlayStationの歴代5機種、「PlayStation」「PlayStation2」「PlayStation3」