米株価指数先物時間外取引朝の下げを回復し、もみ合い 東京時間13:38現在 ダウ平均先物SEP 25月限42544.00（+21.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6039.75（+8.25+0.14%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限21906.50（+45.75+0.21%） 米株先物は週明けの朝方、中東情勢などにらみいったん下げる動きも、その後持ち直し、前週末終値に近い水準でのもみ合い。ダウ先物は一時42223ドルを付けていた。